Аптеки заставят предлагать россиянам дешевые лекарства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обяжет аптеки предлагать россиянам самые дешевые лекарства. Как пишет газета «Коммерсант», об этом говорится в «дорожной карте» ФАС «Развитие конкуренции в здравоохранении», которое утвердило Правительство РФ.
Цель инициативы - «остановка вымывания из продажи недорогих лекарств». Как отмечают в ведомстве, Министерство здравоохранения должно утвердить соответствующий приказ в ноябре 2018 года.
Как сообщает РБК со ссылкой на представителя ФАС Надежду Шаравскую, контролировать выполнение этого требования будет Росздравнадзор.