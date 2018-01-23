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Общество

Аптеки заставят предлагать россиянам дешевые лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обяжет аптеки предлагать россиянам самые дешевые лекарства. Как пишет газета «Коммерсант», об этом говорится в «дорожной карте» ФАС «Развитие конкуренции в здравоохранении», которое утвердило Правительство РФ.

Цель инициативы - «остановка вымывания из продажи недорогих лекарств». Как отмечают в ведомстве, Министерство здравоохранения должно утвердить соответствующий приказ в ноябре 2018 года.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя ФАС Надежду Шаравскую, контролировать выполнение этого требования будет Росздравнадзор.

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