Аптеки заставят предлагать россиянам дешевые лекарства

11:22, 23 января 2018, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обяжет аптеки предлагать россиянам самые дешевые лекарства. Как пишет газета «Коммерсант», об этом говорится в «дорожной карте» ФАС «Развитие конкуренции в здравоохранении», которое утвердило Правительство РФ.

Цель инициативы - «остановка вымывания из продажи недорогих лекарств». Как отмечают в ведомстве, Министерство здравоохранения должно утвердить соответствующий приказ в ноябре 2018 года.

Как сообщает РБК со ссылкой на представителя ФАС Надежду Шаравскую, контролировать выполнение этого требования будет Росздравнадзор.