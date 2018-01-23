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Общество

Более 1,5 тысяч псковичей побывали на приёмах в филиале Росреестра

На личном приеме у руководства и сотрудников филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» в 2017 году побывали 1 тыс. 637 граждан, 263 вопроса поступили в ведомственный центр телефонного обслуживания населения в сфере земельных и имущественных отношений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

За отчётный период филиал принял около 50 тысяч запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В рамках взаимодействия с гражданами филиал ежемесячно проводит телефонные «горячие линии», в ходе которых псковичи могут задать интересующие вопросы или записаться на личный приём к руководителю или компетентному сотруднику филиала. Тематика проведения «горячих линий» разнообразна, так например, можно проконсультироваться по вопросам предоставления сведений об объектах недвижимости, узнать информацию по кадастровой стоимости или как правильно поставить имущество на государственный кадастровый учет. За 2017 год сотрудники филиала провели 10 «горячих линий».

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области призывает псковичей предлагать свои варианты тем для обсуждения в рамках «горячей линии». Идеи можно присылать на адрес электронной почты fgu600613@60.kadastr.ru.

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