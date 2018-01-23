Две поддельные пятитысячные купюры изъяты в Пскове

10:39, 23 января 2018, ПАИ

22 января в Пскове в одном из финансовых учреждений полиция изъяла две пятитысячные купюры с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.