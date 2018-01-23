33-летний пскович на ВАЗе не в первый раз попался пьяным за рулём

12:25, 23 января 2018, ПАИ

Ночью 22 января у дома по улице Алтаева полицейские остановили автомашину ВАЗ-21074. Выяснилось, что легковушкой управлял 33-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения, не в первый раз севший за руль в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.