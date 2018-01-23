95 случаев кишечных инфекций выявлены в Псковской области за минувшую неделю

13:02, 23 января 2018, ПАИ

С 15 по 21 января в Псковской области зарегистрированы 95 случаев острых кишечных инфекций, из них 39 – в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОКИ не превысила максимальных прогнозируемых уровней.

Также за минувшую неделю 3 тыс. 442 жителя региона заболели ОРВИ, в том числе 1 тыс. 501 пскович.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты провели 57 лабораторных (микробиологических) исследований воды, 6 проб не соответствуют требованиям. Также проверены 295 смывов и 7 пищевых продуктов.

Сотрудники управления составили 25 протоколов об административных правонарушениях. Выданы 1 предписание об устранении нарушений и 10 представлений.