Восемь новых школьных автобусов совершили первые рейсы в Псковской области

11:04, 23 января 2018, ПАИ

В Псковской области восемь новых школьных автобусов вышли на линию и совершили первые рейсы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Транспорт уже работает в Себежском, Пыталовском, Бежаницком, Островском, Порховском, Псковском и Дновском районах. В ближайшее время еще шесть автобусов приступят к работе в муниципалитетах.

Новые машины заменили старый школьный транспорт 2004–2007 годов выпуска. Они отвечают современным техническим требованиям: оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб по сигналам ГЛОНАСС, имеют ограничение скорости до 60 километров в час, оборудованы невысокими ступеньками для самых маленьких пассажиров, специальными сидениями с ремнями безопасности и стеллажами для ранцев. Кроме того, проходы оснащены ручками с обеих сторон, в каждом ряду сидений предусмотрена кнопка «Просьба об остановке».

Школьные автобусы предназначены для доставки школьников и учителей, проживающих в сельской местности, к месту учебы и обратно, а также на концерты, выставки и соревнования. Всего в регионе около 5 тысяч учеников и почти 800 учителей сельских школ каждый день пользуются этой мерой государственной поддержки. Расписание автобусов строго подстроено под расписание школьных занятий.

Всего за 2016–2017 годы в Псковскую область поступили 124 новых школьных автобуса. Обновить автопарк удалось за счет средств резервного фонда Правительства РФ.