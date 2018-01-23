0
22:07
Великолучане могут сообщить о коррупции чиновников по «телефону доверия»
18:24
Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
18:12
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
17:37
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
17:26
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
17:16
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
17:10
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов
Еще новости
Общество

Восемь новых школьных автобусов совершили первые рейсы в Псковской области

В Псковской области восемь новых школьных автобусов вышли на линию и совершили первые рейсы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Транспорт уже работает в Себежском, Пыталовском, Бежаницком, Островском, Порховском, Псковском и Дновском районах. В ближайшее время еще шесть автобусов приступят к работе в муниципалитетах.

Новые машины заменили старый школьный транспорт 2004–2007 годов выпуска. Они отвечают современным техническим требованиям: оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб по сигналам ГЛОНАСС, имеют ограничение скорости до 60 километров в час, оборудованы невысокими ступеньками для самых маленьких пассажиров, специальными сидениями с ремнями безопасности и стеллажами для ранцев. Кроме того, проходы оснащены ручками с обеих сторон, в каждом ряду сидений предусмотрена кнопка «Просьба об остановке».

Школьные автобусы предназначены для доставки школьников и учителей, проживающих в сельской местности, к месту учебы и обратно, а также на концерты, выставки и соревнования. Всего в регионе около 5 тысяч учеников и почти 800 учителей сельских школ каждый день пользуются этой мерой государственной поддержки. Расписание автобусов строго подстроено под расписание школьных занятий.

Всего за 2016–2017 годы в Псковскую область поступили 124 новых школьных автобуса. Обновить автопарк удалось за счет средств резервного фонда Правительства РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолучане могут сообщить о коррупции чиновников по «телефону доверия»
23 января 2018
Великолучане могут сообщить о коррупции чиновников по «телефону доверия»
Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
23 января 2018
Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
23 января 2018
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
23 января 2018
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
23 января 2018
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
23 января 2018
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов
23 января 2018
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов 1
Михаил Ведерников предложил создать филиал Федерального центра высоких медтехнологий на базе Псковской облбольницы
23 января 2018
Михаил Ведерников предложил создать филиал Федерального центра высоких медтехнологий на базе Псковской облбольницы 1

Идет загрузка...