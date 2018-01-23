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Латвиец заблудился в Псковско-Чудском водоёме и пересёк границу

На прошедших выходных пограничники задержали в акватории Псковско-Чудского водоема нарушителя, незаконно пересекшего государственную границу из Эстонии в Россию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе деревне Пнево Гдовского района сотрудники управления во взаимодействии с пограничниками Эстонии на пограничном сторожевом катере выявили 51-летнего гражданина Латвии, который из-за отсутствия средств навигации потерял ориентацию. За нарушение его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей. Мужчина передан представителям пограничного ведомства сопредельного государства.

В погрануправлении отметили, что нарушения пограничного законодательства в совокупности с небрежным отношением к элементарным мерам безопасности на воде (отсутствие средств связи и навигации, неисправное состояние плавсредства либо средство передвижения по льду, выход в озера при неблагоприятных погодных условиях и без индивидуальных средств спасения) порой приводят к неблагоприятным последствиям.

В ведомстве напомнили, что въезд в пограничную зону разрешен только при наличии документов, удостоверяющих личность и пропусков (индивидуальных либо коллективных).  Места въезда в пограничную зону установлены на путях сообщения и обозначены предупреждающими знаками.

С наступлением темного времени суток запрещается находиться в 100-метровой полосе местности, прилегающей к российским берегам Чудского, Теплого и Псковского озер, а также реки Нарвы, добавили в управлении. 

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