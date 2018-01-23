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Общество

Заболеваемость крупного рогатого скота лейкозом снизилась в Псковской области

В Псковской области снизилась заболеваемость крупного рогатого скота лейкозом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственное управление ветеринарии.

«Если по результатам лабораторных исследований в 2015 году процент инфицированного скота составлял 23% от количества исследованных животных, в 2016 году этот процент снизился до 13%, в 2017 году — до 10%», — пояснили в ведомстве.

Сейчас Государственная ветеринарная служба области продолжает оценку деятельности сельхозхозяйств по оздоровлению от лейкоза. Это работа осуществляется в рамках плана организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных и специальных мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории Псковской области в 2015 — 2020 годах и подпрограммы «Комплексные меры по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в Псковской области» на 2017–2019 годы. На эти цели в этом году предусмотрено более 3 млн. рублей.

«Ветеринарная безопасность сегодня является условием экологической и продовольственной безопасности. Здоровье нации начинается с питания и зависит от биологической ценности и экологической чистоты потребляемых продуктов и сырья, поэтому мы и дальше будем продолжать работу по оздоровлению поголовья крупного рогатого скота и совершенствовать работу по борьбе с этим опасным заболеванием», — отметили в Государственном управлении ветеринарии Псковской области.

Лейкоз крупного рогатого скота — инфекционное заболевание, возбудитель которого относится к группе онкогенных вирусов. Источником болезни являются зараженные животные и с характерными изменениями крови. Лейкоз неизлечим.

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