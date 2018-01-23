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Общество

Фонд капремонта просит псковичей проверить наличие задолженности в квитанциях за январь

Региональный оператор – Фонд капитального ремонта Псковской области просит жителей региона при получении январских квитанций на оплату взносов обратить внимание на сумму задолженности, если таковая имеется. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в фонде, Региональный оператор до настоящего времени не имел возможности доставлять квитанции собственникам помещений многоквартирных домов из-за отказа управляющих компаний и органов местного самоуправления выполнять эту функцию. Вместе с тем, обязанность по уплате взносов на капремонт, возложенная федеральным законодательством, существует и не зависит от наличия платежных документов. Поэтому у многих собственников могла возникнуть задержка в доставке квитанций и задолженность по оплате взносов, пояснили в фонде.

Пени за несвоевременную оплату взносов Региональный оператор не выставляет, а имеющуюся задолженность можно оплачивать частично по мере финансовой возможности.

Отметим, минимальный размер взноса с 1 января для домов с лифтами составляет 7,58 рублей на квадратный метр, и 6,5 рублей - для домов без лифтов.

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