0
22:07
Великолучане могут сообщить о коррупции чиновников по «телефону доверия»
18:24
Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
18:12
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
17:37
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
17:26
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
17:16
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
17:10
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов
Еще новости
Общество

Почти 30 тонн незаконной алкогольной продукции изъято в Пскове за прошлый год

В Пскове за прошлый год сотрудники полиции изъяли около 30 тонн алкогольной продукции. Об этом сообщил начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Пскову, майор полиции Евгений Кулешов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Евгений Кулешов отметил, что борьба с алкоголизацией и незаконной продажей алкогольной продукции является приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов.
«Проводятся результативные мероприятия, которые обычные граждане, не касающиеся нашей деятельности, не замечают», - добавил начальник отдела.

Так, по словам Евгения Кулешова, за декабрь-январь были проведены 10 результативных проверок пабов и баров, а с прошлого года идёт совместная результативная работа с представителями «Трезвой России» по данной проблеме.

«То, что можно делать, мы делаем. И не надо гражданам считать, что мы не работаем», - подчеркнул  представитель УМВД.

Он добавил, что запланированы масштабные мероприятия в части борьбы с незаконной продажей спиртного. Так, до конца января состоится совещание правоохранительной структуры, прокуратуры, на котором будут сформированы графики проведения проверок без огласки дат, что, уверен Евгений Кулешов, даст свой результат.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолучане могут сообщить о коррупции чиновников по «телефону доверия»
23 января 2018
Великолучане могут сообщить о коррупции чиновников по «телефону доверия»
Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
23 января 2018
Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
23 января 2018
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
23 января 2018
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
23 января 2018
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
23 января 2018
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов
23 января 2018
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов 1
Михаил Ведерников предложил создать филиал Федерального центра высоких медтехнологий на базе Псковской облбольницы
23 января 2018
Михаил Ведерников предложил создать филиал Федерального центра высоких медтехнологий на базе Псковской облбольницы 1

Идет загрузка...