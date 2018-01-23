Почти 30 тонн незаконной алкогольной продукции изъято в Пскове за прошлый год

11:41, 23 января 2018, ПАИ

В Пскове за прошлый год сотрудники полиции изъяли около 30 тонн алкогольной продукции. Об этом сообщил начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Пскову, майор полиции Евгений Кулешов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Евгений Кулешов отметил, что борьба с алкоголизацией и незаконной продажей алкогольной продукции является приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов.

«Проводятся результативные мероприятия, которые обычные граждане, не касающиеся нашей деятельности, не замечают», - добавил начальник отдела.

Так, по словам Евгения Кулешова, за декабрь-январь были проведены 10 результативных проверок пабов и баров, а с прошлого года идёт совместная результативная работа с представителями «Трезвой России» по данной проблеме.

«То, что можно делать, мы делаем. И не надо гражданам считать, что мы не работаем», - подчеркнул представитель УМВД.

Он добавил, что запланированы масштабные мероприятия в части борьбы с незаконной продажей спиртного. Так, до конца января состоится совещание правоохранительной структуры, прокуратуры, на котором будут сформированы графики проведения проверок без огласки дат, что, уверен Евгений Кулешов, даст свой результат.