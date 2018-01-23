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Общество

Серию штрафов получила псковская сеть «Литра» за вынос пива после 21:00

В Пскове на алкогольную сеть «Литра», которая занимается продажей разливного пива, наложили несколько штрафов на сумму 20 тыс. рублей и более. Об этом заявил начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Пскову, майор полиции Евгений Кулешов в ходе пресс-конференции сегодня, 23 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Евгения Кулешова, причиной штрафов стали факты выноса посетителями пива из заведения после 21:00. Согласно закону, продажа алкогольной продукции после 21:00 запрещена.  За последние два месяца на пивную сеть составили 7-8 протоколов об административном правонарушении.

Евгений Кулешов также отметил, что поскольку сеть перешла в разряд «бар», ее деятельность после 21:00 обязан контролировать Роспотребнадзор.

Кроме того, начальник отдела по исполнению административного законодательства рассказал о предложениях изменить законодательство по общепитам и пабам: «Если открываешь общепит, то надо перед открытием прийти в Роспотребнадзор, подать заявление. После чего представители ведомства и санэпидемстанции осматривают объект согласно ГОСТу, и решают, дать ли лицензию на торговлю алкогольной продукцией». Евгений Кулешов уверен, что после таких поправок в закон закрыли бы половину пабов в Пскове, проводились бы конфискации.

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