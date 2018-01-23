Четыре псковских жилых комплекса посетят участники «Тура по новостройкам» 27 января

12:49, 23 января 2018, ПАИ

27 января в Пскове состоится очередной «Тур по новостройкам», в ходе которого участники посетят четыре жилых комплекса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Комсомольская правда. Псков».

Вместе с представителями компании-застройщика псковичи побывают в четырёх жилых комплексах, которые находятся в разных частях Пскова. Дальнее Завеличье представлено кварталом «Европа», где представят квартиры в доме № 3 на улице Венской. В самом большом спальном районе города – Завеличье – участникам «Тура» покажут дом № 7 в Крестках, который относится к жилому комплексу «Образцовый квартал», и район «Новое Завеличье», где горожане побывают в доме 1б на улице Балтийской.

На Запскоевье участников «Тура» повезут в жилой комплекс «Пятый элемент», чтобы показать квартиры на улице Труда, 60.

Чтобы записаться на «Тур по новостройкам» нужно позвонить по телефону (8112) 702-042. Отъезд состоится в 11:00 от редакции газеты «Комсомольская правда – Псков» (Псков, улица Пароменская, дом 21/33).