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Общество

Россельхозбанк привлек в сезонный вклад «Ключ к успеху» более 21 млрд рублей

Россельхозбанк подвел итоги сезонного вклада «Ключ к успеху». с 7 по 31 декабря 2017 года во вклад привлечено свыше 21 млрд рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в банке, вклад открыли более 22 тыс. клиентов по всей России, 21% из них использовали для этого дистанционные каналы обслуживания.

Сезонные предложения Банка традиционно пользуются большим спросом, поскольку дают возможность получить повышенный процент по вкладу в надежном Банке, 100% акций которого принадлежат Российской Федерации.

Общий объем привлеченных Банком средств населения составил 843,2 млрд рублей.

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