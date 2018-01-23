25 и 26 января псковичи могут попасть на приём к онкологу из Санкт-Петербурга

12:38, 23 января 2018, ПАИ

25 и 26 января жители Пскова могут записаться на совместный приём врача-онколога со специалистом из Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Для записи на приём к врачу-онкологу для осмотра пациентов с неясными образованиями на коже, родинками, пигментными пятнами, необходимо пройти предварительное консультирование у терапевта и дерматолога.

Телефон для справок в Пскове 53-17-51.