Более 15 тысяч рублей лишилась велоколучанка, сообщив мошенникам реквизиты карты

15:07, 23 января 2018, ПАИ

В Великих Луках мошенники списали с банковской карты горожанки более 15 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Великолучанке на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился работником одного из банков. Он пояснил, что некие злоумышленники, якобы, пытаются воспользоваться ее банковской картой, а для решения этой проблемы требуется уточнить реквизиты. Великолучанка сообщила собеседнику необходимые сведения. Через некоторое время с ее банковской карты были сняты более 15 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ОМВД России по городу Великие Луки выясняют все обстоятельства произошедшего.