0
18:24
Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
18:12
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
17:37
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
17:26
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
17:16
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
17:10
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов
16:21
Михаил Ведерников предложил создать филиал Федерального центра высоких медтехнологий на базе Псковской облбольницы
Еще новости
Общество

По 30 тысяч рублей штрафа могут получить граждане, торговавшие алкоголем из Duty Free через соцсети

Лица, повторно уличенные в продаже алкоголя из Duty Free через социальные сети, могут быть оштрафованы на 30 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Пскову, майор полиции Евгений Кулешов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, стражи порядка уже выявили 11 нарушений в данном направлении. Предыдущие штрафы составляли 500-1000 рублей, а теперь они могут достигать 30 тысяч рублей. «Повышение штрафов может заставить бояться лиц торговать таким способом», - сказал Евгений Кулешов.

Он также попросил общественность и журналистов сообщать правоохранительным органам телефоны лиц, продающих алкоголь из Duty Free через социальные сети для своевременного реагирования. «В том числе сообщайте о небольших торговых точках по продаже алкоголя, складах, подвалах, гаражах, где хранится данный алкоголь, в последующем оказывающийся на прилавках магазинов», - добавил полицейский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
23 января 2018
Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
23 января 2018
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
23 января 2018
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
23 января 2018
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
23 января 2018
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов
23 января 2018
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов 1
Михаил Ведерников предложил создать филиал Федерального центра высоких медтехнологий на базе Псковской облбольницы
23 января 2018
Михаил Ведерников предложил создать филиал Федерального центра высоких медтехнологий на базе Псковской облбольницы 1
Федеральный центр высоких медицинских технологий подписал соглашение с комитетом по здравоохранению Псковской области
23 января 2018
Федеральный центр высоких медицинских технологий подписал соглашение с комитетом по здравоохранению Псковской области

Идет загрузка...