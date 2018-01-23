По 30 тысяч рублей штрафа могут получить граждане, торговавшие алкоголем из Duty Free через соцсети

12:40, 23 января 2018, ПАИ

Лица, повторно уличенные в продаже алкоголя из Duty Free через социальные сети, могут быть оштрафованы на 30 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Пскову, майор полиции Евгений Кулешов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, стражи порядка уже выявили 11 нарушений в данном направлении. Предыдущие штрафы составляли 500-1000 рублей, а теперь они могут достигать 30 тысяч рублей. «Повышение штрафов может заставить бояться лиц торговать таким способом», - сказал Евгений Кулешов.

Он также попросил общественность и журналистов сообщать правоохранительным органам телефоны лиц, продающих алкоголь из Duty Free через социальные сети для своевременного реагирования. «В том числе сообщайте о небольших торговых точках по продаже алкоголя, складах, подвалах, гаражах, где хранится данный алкоголь, в последующем оказывающийся на прилавках магазинов», - добавил полицейский.