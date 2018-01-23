Александр Козловский: Добиться технологического лидерства России невозможно без обновления кадров

15:41, 23 января 2018, ПАИ

Добиться технологического лидерства России невозможно без обновления кадров, заявил депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» Александр Козловский, прокомментировав решение о поддержке участников международного конкурса детских инженерных команд, которая будет оказана в рамках партийного проекта «Локомотивы роста». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Региональный координатор партпроекта отметил: «Вопрос подготовки квалифицированных и профессиональных кадров в нашей стране стоит очень остро. Это системная проблема, которая упирается в то, что сейчас высшее образование оторвано от потребностей производителей. В сфере производства – это катастрофа. Можно сколько угодно развивать технологии, открывать предприятия, но, в конечном счете, встанет вопрос, кто будет на них работать. Чтобы действительно победить импортозависимость, нам нужны современные, подготовленные кадры, и готовить их надо со школьной скамьи. Только тогда наша страна снова будет гордиться своими фабриками и заводами».

Решить эту проблему, считает Александр Козловский, можно только целым комплексом мер. «Сейчас наша система образования выпускает такого специалиста, которого она считает нужным, а не того, который нужен работодателю, - заметил он. - Это касается не только производства, речь и о юристах, и об экономистах, и о банковском деле, и о многих других специальностях. В результате, когда свежеиспеченный специалист ищет работу, он сталкивается с тем, что требования к его профессии, ее специфика уже значительно изменились. А работодателю приходится переучивать вчерашних студентов, тратить время на то, чтобы реально подготовить их к работе».

Парламентарий уверен, несмотря на то, что конкурс детских международных команд - это хорошее начинание, этого недостаточно: «Такие соревнования позволяют выявить талантливых и одаренных ребят, способствуют подъему престижа инженерных и технических профессий среди молодежи. Но коренным образом изменить ситуацию в сфере образования можно только системной работой, причем и со стороны Министерства образования, и со стороны законодательства, Государственной Думы в том числе».