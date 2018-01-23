0
18:36
Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»
20:07
Псковские коммунисты не рассчитывают на приезд кандидата в президенты от КПРФ
13:18
Константин Вилков возглавил ассоциацию «Псковский лес», но продолжит заниматься политикой
12:28
Ксения Собчак не планирует посетить Псков в рамках президентской кампании
16:57
Песков посетовал на отсутствие взаимности в контактах с Вашингтоном
13:02
Штаб Путина прекратил сбор подписей в поддержку его выдвижения
15:35
Конструктивных предложений от псковичей ждут сопредседатели штаба Владимира Путина
Еще новости
Политика

Александр Козловский: Добиться технологического лидерства России невозможно без обновления кадров

Добиться технологического лидерства России невозможно без обновления кадров, заявил депутат Государственной Думы, член фракции «Единой России» Александр Козловский, прокомментировав решение о поддержке участников международного конкурса детских инженерных команд, которая будет оказана в рамках партийного проекта «Локомотивы роста». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Региональный координатор партпроекта отметил: «Вопрос подготовки квалифицированных и профессиональных кадров в нашей стране стоит очень остро. Это системная проблема, которая упирается в то, что сейчас высшее образование оторвано от потребностей производителей. В сфере производства – это катастрофа. Можно сколько угодно развивать технологии, открывать предприятия, но, в конечном счете, встанет вопрос, кто будет на них работать. Чтобы действительно победить импортозависимость, нам нужны современные, подготовленные кадры, и готовить их надо со школьной скамьи. Только тогда наша страна снова будет гордиться своими фабриками и заводами».

Решить эту проблему, считает Александр Козловский, можно только целым комплексом мер. «Сейчас наша система образования выпускает такого специалиста, которого она считает нужным, а не того, который нужен работодателю, - заметил он. - Это касается не только производства, речь и о юристах, и об экономистах, и о банковском деле, и о многих других специальностях. В результате, когда свежеиспеченный специалист ищет работу, он сталкивается с тем, что требования к его профессии, ее специфика уже значительно изменились. А работодателю приходится переучивать вчерашних студентов, тратить время на то, чтобы реально подготовить их к работе».

Парламентарий уверен, несмотря на то, что конкурс детских международных команд - это хорошее начинание, этого недостаточно: «Такие соревнования позволяют выявить талантливых и одаренных ребят, способствуют подъему престижа инженерных и технических профессий среди молодежи. Но коренным образом изменить ситуацию в сфере образования можно только системной работой, причем и со стороны Министерства образования, и со стороны законодательства, Государственной Думы в том числе».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»
23 января 2018
Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»
Псковские коммунисты не рассчитывают на приезд кандидата в президенты от КПРФ
22 января 2018
Псковские коммунисты не рассчитывают на приезд кандидата в президенты от КПРФ 2
Константин Вилков возглавил ассоциацию «Псковский лес», но продолжит заниматься политикой
22 января 2018
Константин Вилков возглавил ассоциацию «Псковский лес», но продолжит заниматься политикой 5
Ксения Собчак не планирует посетить Псков в рамках президентской кампании
22 января 2018
Ксения Собчак не планирует посетить Псков в рамках президентской кампании 5
Песков посетовал на отсутствие взаимности в контактах с Вашингтоном
21 января 2018
Песков посетовал на отсутствие взаимности в контактах с Вашингтоном 5
Штаб Путина прекратил сбор подписей в поддержку его выдвижения
20 января 2018
Штаб Путина прекратил сбор подписей в поддержку его выдвижения
Конструктивных предложений от псковичей ждут сопредседатели штаба Владимира Путина
19 января 2018
Конструктивных предложений от псковичей ждут сопредседатели штаба Владимира Путина 1
Галина Невалённая, Елена Косенкова и Андрей Царёв стали сопредседателями псковского штаба Владимира Путина
19 января 2018
Галина Невалённая, Елена Косенкова и Андрей Царёв стали сопредседателями псковского штаба Владимира Путина

Идет загрузка...