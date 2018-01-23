Более 7,5 тысяч псковичей стали добровольными пожарными

16:57, 23 января 2018, ПАИ

В реестр добровольных пожарных Псковской области на сегодняшний день внесены 7 тыс. 650 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. В целях улучшения противопожарной защиты населения Псковской области в регионе созданы 143 подразделения добровольной пожарной охраны.

«Именно на добровольцах лежит забота о пожарной безопасности в отдалённых деревнях и сёлах Псковской области, сохранности жизни, здоровья и имущества граждан», – отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что количество добровольных пожарных формирований и численность их работников в регионе увеличивается ежегодно.