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Общество

Более 7,5 тысяч псковичей стали добровольными пожарными

В реестр добровольных пожарных Псковской области на сегодняшний день внесены 7 тыс. 650 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.   В целях улучшения противопожарной защиты населения Псковской области в регионе созданы 143 подразделения добровольной пожарной охраны.

«Именно на добровольцах лежит забота о пожарной безопасности в отдалённых деревнях и сёлах Псковской области, сохранности жизни, здоровья и имущества граждан», – отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что количество добровольных пожарных формирований и численность их работников в регионе увеличивается ежегодно.

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