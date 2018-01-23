За сбыт суррогата житель Куньи отправится на обязательные работы

13:07, 23 января 2018, ПАИ

Житель Куньи приговорён к 200 часам обязательных работ за хранение и сбыт суррогата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В начале апреля прошлого года мужчина приобрел на городском рынке в Великих Луках 5 литров суррогата алкоголя, которые привез к себе домой и, разбавив водой, стал продавать. 14 июля в ходе проведения оперативных мероприятий его деятельность была пресечена, спиртосодержащая жидкость изъята.

По результатам проведения судебных экспертиз было установлено, что данная спиртовая смесь угрожает жизни и здоровью людей при ее употреблении. Таким образом, житель посёлка совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 238 УК РФ.