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Общество

До 12 лет тюрьмы грозит двум жителям Куньи за разбойное нападение на пенсионерку

В поселке Кунья два молодых человека могут получить до 12 лет тюрьмы за разбойное нападение на пенсионерку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Куньинского района.

26 сентября 2017 года в поселке Кунья молодые люди, находясь в нетрезвом состоянии, решили напасть на пожилую пенсионерку-инвалида. Они проникли к ней в дом через подвал и, угрожая ножом, похитили 250 рублей, восемь бутылок водки и мобильный телефон. Ущерб составил 2 тысячи 852 рубля.

Кроме того, нападавшие похитили банковскую карту потерпевшей и пытались снять с нее деньги. Однако это у них не получилось, поскольку потерпевшая сообщила им неверный пин-код. Один из нападавших по просьбе и за оплату родственников потерпевшей вместе со своей супругой ухаживал за ней и знал, где находятся деньги и спиртное.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбойное нападение, совершенное группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Прокурор Куньинского района утвердил обвинительное заключение в отношении преступников. Уголовное дело направлено в Куньинский районный суд для рассмотрения.

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