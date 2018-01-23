Дворы возле перинатального центра в Пскове осмотрел Михаил Ведерников
23 января врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников осмотрел территорию, прилегающую к перинатальному центру Пскова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Заместитель главы Пскова, депутат городской Думы Елена Полонская рассказала Михаилу Ведерникову, что есть проблемы с дорогами, разбиты подъезды, нужно решить вопрос с парковкой.
Врио губернатора сказал, что нужно рассмотреть проблему в комплексе, и подумать, какую инфраструктуру здесь можно построить, что отремонтировать.