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Общество

Определены площадки для развития роботехники в Псковской области

В Псковской области подвели итоги конкурса среди образовательных учреждений региона на участие в реализации проекта «Открытый региональный турнир Псковской области по робототехнике «Робо-2018»», сообщили Псковскому агентству информации в досуговом научно-техническом центре «Юный техник».

Победителями стали пять из восьми образовательных организаций Псковской области. Это гимназия имени А. Д. Петрова центра образования Опочецкого района, Палкинская средняя общеобразовательная школа, Печорская средняя общеобразовательная школа № 3, средняя общеобразовательная школа № 13 города Пскова и великолукский Центр технического творчества.

Каждое из учреждений станет площадкой для развития робототехники в Псковской области и получит необходимое робототехническое оборудование: электромеханический конструктор «Lego Mindstorms EV3» в базовых и ресурсных наборах, ноутбуки, а также методическую поддержку.

Кроме того, команды учреждений-победителей смогут принять участие в четвертом областном турнире по робототехнике «Робо-2018», который пройдет в Пскове 26–27 марта.

«Цель турнира – развитие интереса к инженерно-техническому творчеству среди детей и молодежи, привлечение новых учеников в кружки и центры робототехники, организация площадок для обмена опытом и идеями», – отметили в пресс-центре администрации Псковской области.

Конкурс проводила общественная организация «Юный техник» совместно с Государственным управлением образования Псковской области в рамках проекта по развитию гражданского общества на средства Фонда президентских грантов, который НКО выиграла в прошлом году.

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