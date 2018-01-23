Избившего посетителя закусочной в Пскове задержали сотрудники Росгвардии
В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, избившего посетителя закусочной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.
Находившийся на маршруте патрулирования экипаж получил сообщение о том, что в закусочной на улице Ижорского батальона мужчина причинил телесные повреждения посетителю и скрылся. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии получили от потерпевшего приметы подозреваемого и организовали поисковые мероприятия, в результате которых он был задержан на улице Алехина.
Для дальнейшего разбирательства злоумышленник передан сотрудникам полиции.