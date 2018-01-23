На презентацию песни «Ты можешь идти» ждёт псковичей колледж искусств 24 января

17:36, 23 января 2018, ПАИ

24 января в 15:00 в малом концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (улица Воеводы Шуйского, 2) состоится презентация песни «Ты можешь идти», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре учреждения. Автором музыки и слов является студент четвертого курса специальности «Теория музыки» Тимофей Никогосов.

Новая песня молодого псковского композитора прозвучит в исполнении эстрадной певицы Василисы Паринкиной, которая в этом году также заканчивает колледж искусств.

«Работа над эстрадной песней – сложный и длительный процесс, состоящий из нескольких этапов: рождение главной авторской идеи, сочинение текста, музыки, аранжировка, поиск нужного вокалиста, который смог бы наполнить композицию своим особым тембром, эмоциями», – отметил Тимофей Никогосов.

Тимофей пояснил, что для него, как для автора, важна каждая фаза «кристаллизации» песни. Конечный результат, то есть готовый сингл, должен воплотить всё – мысли и чувства композитора, и профессионализм певца, и мастерство саунд-продюссера.

«Ты можешь идти» – пилотная песня проекта «Твой хит» с участием студентов и преподавателей колледжа искусств, финальный концерт которого состоится в начале апреля.

Тимофей Никогосов – лауреат всероссийских и международных конкурсов молодых композиторов-аранжировщиков, лауреат конкурса «Кларини XXI века» в номинации «Исполнительское мастерство и мультимедиа» (г. Санкт-Петербург), автор нескольких музыкальных проектов колледжа искусств, в том числе интегративного проекта с людьми с ограниченными возможностями «Поющие сердцем», напомнили в пресс-центре.

Демо-версия песни «Ты можешь идти» в исполнении Василисы Паринкиной уже прозвучала в Пскове 14 января на встрече участников фильма «История одного назначения» режиссёра Авдотьи Смирновой, в съёмках которого принимал участие и молодой композитор.

Вход на мероприятие свободный.