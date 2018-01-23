Федеральный центр высоких медицинских технологий подписал соглашение с комитетом по здравоохранению Псковской области

14:44, 23 января 2018, ПАИ

23 января в Пскове состоялось подписание соглашения о сотрудничестве регионального Госкомитета по здравоохранению и фармации с ФГБУ «Федерального центра высоких медицинских технологий» Минздрава России (Калининград). Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Главный врач центра Юрий Шнейдер сообщил журналистам, что с 2012 года в учреждении оказывается плановая и экстренная помощь в области сосудистой хирургии. В результате за 5 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Калининградской области снизилась на 18%. «В этом есть наша заслуга, - подчеркнул Юрий Шнейдер. - У нас работают фантастические врачи из Петербурга, Москвы и других регионов. Всего 105 врачей, 167 коек. Выполняются операции и детям от 1 года до 18 лет. Обращаются и пациенты из других регионов».

За годы существования в калиниградском центре сделаны порядка 1400 операций. По его словам, в России действует 12 подобных центров.

Председатель регионального Госкомитета по здравоохранению Игорь Потапов отметил, что основной фактор, сдерживающий сотрудничество двух регионов в медицинском плане - транспортная логистика. «Но Михаил Ведерников [врио губернатора Псковской области] пообещал разобраться с этой проблемой», - отметил он.

В качестве направления возможного сотрудничества Игорь Потапов назвал обмен опытом в сосудистой хирургии. «Я думаю, что, наверняка, что-то полезное и интересное наши врачи могут у вас почерпнуть. Когда люди и организации молодые, они всегда амбициозные», - заявил председатель комитета. Еще одно направление для взаимодействия - новый медицинский факультет в ПсковГУ. «Наверняка, коллегам из высшего образования будет интересно обсудить этот вопрос», - подытожил Игорь Потапов.