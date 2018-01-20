Россия укрепила позиции в рейтинге лучших стран мира
По итогам прошлого года Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report. Рейтинг опубликован на сайте журнала.
Государства оценивались по 9 критериям: развитие туризма, социальной сферы, культуры, инноваций, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, уровень жизни населения и сила влияния на мировой арене.
Первое место в рейтинге, в который вошли 80 стран, заняла Швейцария. За ней расположились Канада и Германия. Замыкают список Сербия (78 место), Ангола (79) и Алжир (80).
Отмечается, что по критерию сила и влияние на мировой арене, Россия заняла вторую строчку, уступив лишь США.
По темпам роста экономики Россия оказалась на 8 позиции, как страна с одной из крупнейших экономик мира. Лидерами же здесь стали ОАЭ, Индия и Сингапур.