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Страна и мир

Россия укрепила позиции в рейтинге лучших стран мира

По итогам прошлого года Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report. Рейтинг опубликован на сайте журнала.

Государства оценивались по 9 критериям: развитие туризма, социальной сферы, культуры, инноваций, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, уровень жизни населения и сила влияния на мировой арене.

Первое место в рейтинге, в который вошли 80 стран, заняла Швейцария. За ней расположились Канада и Германия. Замыкают список Сербия (78 место), Ангола (79) и Алжир (80).

Отмечается, что по критерию сила и влияние на мировой арене, Россия заняла вторую строчку, уступив лишь США.

По темпам роста экономики Россия оказалась на 8 позиции, как страна с одной из крупнейших экономик мира. Лидерами же здесь стали ОАЭ, Индия и Сингапур.

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