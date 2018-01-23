Великолукские лучницы вернулись с «бронзой» с Чемпионата России
Великолукские лучницы вернулись с «бронзой» с Чемпионата России в закрытом помещении, который завершился в Орле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Женская сборная региона в составе Киры Андреевой, Софьи Фадеевой и Ники Снетковой завоевала третье место, пропустив вперед Санкт-Петербург и Забайкальский край. Тренирует сборную Виталий Андреев.
Лучший результат в личном зачете показала Ника Снеткова – шестое место.
Лидер сборной Псковской области Александра Савенкова пропустила Чемпионат России из-за участия в этапе Кубка мира по Франции, где дошла до четвертьфинала и уступила испанке. Другая россиянка – Наталья Андреева из Калининграда - стала победительницей этапа.