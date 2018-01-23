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Великолукские лучницы вернулись с «бронзой» с Чемпионата России

Великолукские лучницы вернулись с «бронзой» с Чемпионата России в закрытом помещении, который завершился в Орле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Женская сборная региона в составе Киры Андреевой, Софьи Фадеевой и Ники Снетковой завоевала третье место, пропустив вперед Санкт-Петербург и Забайкальский край. Тренирует сборную Виталий Андреев.

Лучший результат в личном зачете показала Ника Снеткова – шестое место. 

Лидер сборной Псковской области Александра Савенкова пропустила Чемпионат России из-за участия в этапе Кубка мира по Франции, где дошла до четвертьфинала и уступила испанке. Другая россиянка – Наталья Андреева из Калининграда - стала победительницей этапа.

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