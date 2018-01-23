Великолукские лучницы вернулись с «бронзой» с Чемпионата России

17:43, 23 января 2018, ПАИ

Великолукские лучницы вернулись с «бронзой» с Чемпионата России в закрытом помещении, который завершился в Орле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Женская сборная региона в составе Киры Андреевой, Софьи Фадеевой и Ники Снетковой завоевала третье место, пропустив вперед Санкт-Петербург и Забайкальский край. Тренирует сборную Виталий Андреев.

Лучший результат в личном зачете показала Ника Снеткова – шестое место.

Лидер сборной Псковской области Александра Савенкова пропустила Чемпионат России из-за участия в этапе Кубка мира по Франции, где дошла до четвертьфинала и уступила испанке. Другая россиянка – Наталья Андреева из Калининграда - стала победительницей этапа.