Специалисты псковского филиала Академии ФСИН занимаются ликбезом в сфере госзакупок

18:28, 23 января 2018, ПАИ

Специалисты псковского филиала Академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) занимаются просветительской деятельностью в сфере применения закона о госзакупках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Сотрудники группы государственного оборонного заказа и государственных закупок отдела тылового обеспечения псковского филиала академии в рамках профориентационной работы провели занятия со школьниками гуманитарного лицея города Пскова по освоению ими новой профессии – «Специалист или эксперт в сфере закупок».

Старший инспектор группы государственного оборонного заказа и государственных закупок отдела тылового обеспечения кандидат экономических наук Светлана Шкорубская рассказала школьникам о сложных и ответственных специальностях, связанных с госзакупками, и видах торгов в этих сферах.

«Ребята узнали, что сегодняшнее законодательство одновременно и усложняет процедуру организации торгов путем создания условий для конкуренции, и упрощает ее, делая процесс более прозрачным. Для них стал открытием тот факт, что будущий юрист обязательно должен знать и понимать основные положения закона № 44-ФЗ», - рассказали в пресс-службе.

«Выпускники псковского филиала академии по окончании образовательной организации в своей служебной деятельности обязательно столкнутся с действием закона № 44-ФЗ, поэтому так важно, чтобы они, будучи еще курсантами и студентами, имели представление о работе в сфере закупок, и мы им в этом обязательное поможем», – отметила Светлана Шкорубская.

Отметим, что в апреле и сентябре 2018 года псковский филиал академии проведет обучающие курсы повешения квалификации для сотрудников территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России, ответственных за выполнение закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.