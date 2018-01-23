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Общество

Юные псковички заняли первое место в соревнованиях регионального этапа «Мини-футбол — в школу»

Первое место в соревнованиях регионального этапа Общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» заняли юные псковички. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях, которые проходили в Пскове, участвовали команды школьников из нескольких районов региона. Областной центр представляли учащиеся Псковского Педагогического комплекса.

Наиболее успешно выступила команда девушек 2004-2005 годов рождения. В своей подгруппе, куда вошли ещё 7 команд, юные псковички, обыграв всех соперников, вышли в финал, где со счетом 8:0 победили команду из Куньи и заняли 1 место. Таким образом, они получили право участвовать в финале Северо-Западного федерального округа. В турнире команда провела 4 игры, забив 50 мячей, не пропустив при этом ни одного в свои ворота.

Менее успешно выступили псковские юноши. Они смогли занять лишь 6 место.

Напомним, Общероссийский проект «Мини-футбол - в школу» был учрежден Министерством спорта Российской Федерации, Российским футбольным союзом и Ассоциацией мини-футбола России в марте 2005 года. Сегодня школьный проект «МИШКА» ежегодно собирает более миллиона учащихся школ из всех субъектов страны, в том числе из Пскова и области.

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