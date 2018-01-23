Более 50 видеокамер будут оберегать улицу Свердлова от вандалов после завершения реконструкции

17:40, 23 января 2018, ПАИ

Основной мерой борьбы с проявлениями вандализма на улице Свердлова в Пскове после завершения ее реконструкции станут современные камеры видеонаблюдения. Об этом рассказал руководитель компании-подрядчика, осуществляющей реконструкцию, Роман Кухи главе администрации города Александру Братчикову в ходе его рабочего выезда по контролю производства работ на объекте, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Александр Братчиков остановился на теме противостояния вандализму, поскольку муниципалитет и подрядчики в рамках гарантийных обязательств вынуждены восстанавливать разбитые фонари, сломанные урны и скамейки на других территориях города, где уже прошла реконструкция. «Мы понимаем, что камеры видеонаблюдения - это не стопроцентная гарантия от неправомерных действий злоумышленников. Вместе с тем, это позволит значительно сдерживать пыл и поможет полиции в поиске нарушителей закона», - отметил глава администрации.

Роман Кухи сообщил, что по проекту камеры видеонаблюдения будут установлены на всем протяжении улицы Свердлова. И. о. руководителя муниципального Управления строительства и капитального ремонта Павел Андреев уточнил, что предполагается вывести картинку с камер на систему «Безопасный город», чтобы сотрудники полиции могли в режиме онлайн контролировать ситуацию.

Напомним, проект реконструкции улицы Свердлова в Пскове является завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города. Реконструкция улицы позволит повысить транспортную доступность к объектам туристского показа, обеспечить дополнительными парковочными местами. Кроме того, будут обновлены все инженерные коммуникации, что улучшит водо- и теплоснабжение близлежащих жилых домов. В 2017 году из федерального и областного бюджетов на реконструкцию улицы Свердлова выделено 236 млн рублей, в 2018 году планируется выделить 265 млн рублей.