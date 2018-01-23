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Общество

Федеральный центр высоких медтехнологий готов без очереди брать псковичей на лечение

Федеральный центр высоких медицинских технологий Минздрава России в Калининградской области готов без очереди брать на лечение жителей Псковской области. Об этом заявил главный врач центра Юрий Шнейдер после подписания соглашения о сотрудничестве с Государственным комитетом Псковской области по здравоохранению и фармации  сегодня, 23 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Шнейдер отметил, что соглашение даст еще больше возможностей для жителей региона получить помощь по хирургии сердца, травматологии. По его словам, псковичи и раньше могли обратиться за помощью в центр высоких медицинских технологий, но поскольку Псковская область наиболее близкая к Калининграду, обсуждались вопросы более тесного сотрудничества.

«Мы готовы сейчас выделить объемы помощи и готовы брать без очереди жителей Псковской области на лечение. Условия – федеральная квота, медицинская помощь – бесплатная. Единственный вопрос – это транспортный, но я думаю, это все решаемо», – заключил Юрий Шнейдер.

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