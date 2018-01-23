1
18:24
Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
18:12
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
17:37
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
17:26
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
17:16
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
17:10
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов
16:21
Михаил Ведерников предложил создать филиал Федерального центра высоких медтехнологий на базе Псковской облбольницы
Еще новости
Общество

На 5283% повысил цены «беззвездный» отель в Калининграде на время ЧМ-2018

В Калининграде на время проведения Чемпионата мира по футболу местный отель под названием «Агора» повысил цены на 5283%. Об этом пишет Afisha Daily со ссылкой на Федеральное агентство по туризму.

Более чем на 1000% в Калининграде оказалась завышена стоимость апартаментов «Оранжевый дом». Номера в них обойдутся в 44 тыс. 900 рублей.

Согласно постановлению Правительства России, максимальная стоимость номера в гостинице «без звезд» в Калининграде не должна превышать 2 тыс.400 рублей. Однако номера в «Агору» продаются за 129 тыс. 200 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
23 января 2018
Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
23 января 2018
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
23 января 2018
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
23 января 2018
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
23 января 2018
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов
23 января 2018
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов 1
Михаил Ведерников предложил создать филиал Федерального центра высоких медтехнологий на базе Псковской облбольницы
23 января 2018
Михаил Ведерников предложил создать филиал Федерального центра высоких медтехнологий на базе Псковской облбольницы 1
Федеральный центр высоких медицинских технологий подписал соглашение с комитетом по здравоохранению Псковской области
23 января 2018
Федеральный центр высоких медицинских технологий подписал соглашение с комитетом по здравоохранению Псковской области

Идет загрузка...