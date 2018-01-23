На 5283% повысил цены «беззвездный» отель в Калининграде на время ЧМ-2018

15:45, 23 января 2018, ПАИ

В Калининграде на время проведения Чемпионата мира по футболу местный отель под названием «Агора» повысил цены на 5283%. Об этом пишет Afisha Daily со ссылкой на Федеральное агентство по туризму.

Более чем на 1000% в Калининграде оказалась завышена стоимость апартаментов «Оранжевый дом». Номера в них обойдутся в 44 тыс. 900 рублей.

Согласно постановлению Правительства России, максимальная стоимость номера в гостинице «без звезд» в Калининграде не должна превышать 2 тыс.400 рублей. Однако номера в «Агору» продаются за 129 тыс. 200 рублей.