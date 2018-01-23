Новую меру дисциплинарной ответственности судей могут ввести в России

18:27, 23 января 2018, ПАИ

В России для судей могут ввести новую меру дисциплинарной ответственности - понижение квалификации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном собрании, посвященном 95-летию со дня основания Верховного суда РФ, пишет газета «Известия».

«Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификационного класса, разумеется, [нужно] определить критерии, четко отделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка», — сказал Владимир Путин.

Издание отмечает, что Верховный суд готовит законопроект, в котором юридически определено, что такое «допустимая ошибка» судьи и какие из них можно считать дисциплинарным проступком. Предполагается, что принятие такого закона станет шагом на пути совершенствования института дисциплинарной ответственности судей.