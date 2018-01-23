0
18:24
Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
18:12
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
17:37
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
17:26
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
17:16
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
17:10
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов
16:21
Михаил Ведерников предложил создать филиал Федерального центра высоких медтехнологий на базе Псковской облбольницы
Еще новости
Общество

Симфонический оркестр Северо-Кавказской филармонии выступит в Пскове 2 марта

2 марта в 19:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной филармонии имени В. И. Сафонова под управлением режиссера Димитриса Ботиниса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Концерт организован в рамках творческого проекта Министерства культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонии. Он направлен на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей различных регионов.

В программе прозвучат увертюра к опере «Руслан и Людмила» М. И. Глинки и концерт для фортепиано с оркестром №2 С. В. Рахманинова. Солист - пианист Сергей Редькин.

Дирижер Димитрис Ботинис является победителем и обладателем специальных призов Международного конкурса дирижёров имени Антонио Педротти (Италия, 2006), а также победителем I Всероссийского музыкального конкурса по специальности оперно-симфоническое дирижирование (Москва, 2011). Кроме того, Димитрис Ботинис сотрудничает с множествами симфонических оркестров, включая оркестр Мариинского театра. Также музыкант  гастролирует за рубежом, выступает с различными оркестрами в Германии, Италии, Польше, Венгрии, Хорватии, на Кипре. С 2015 года Димитрис Ботинис является главным дирижёром Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской Государственной филармонии имени В. И. Сафонова.

Музыкант Сергей Редькин является обладателем премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», лауреатом наград международных молодёжных конкурсов пианистов имени С. Рахманинова в Санкт-Петербурге, имени Г. Нейгауза в Москве, стран Балтийского моря в Эстонии и «Классика» в Казахстане.

Сергей Редькин выступает на площадках Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых залы Санкт-Петербургской филармонии, Капеллы Санкт-Петербурга и Концертный зал Мариинского театра, принимает участие в программах Московской филармонии, участвует в престижных международных фестивалях – фестивале Мариинского театра «Лики современного пианизма», Московском Пасхальном фестивале и других. Много гастролирует по России и за рубежом – в Германии, Австрии, Франции, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Португалии, Монако, Польше, Израиле, США и Мексике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
23 января 2018
Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
23 января 2018
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
23 января 2018
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
23 января 2018
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
23 января 2018
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов
23 января 2018
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов 1
Михаил Ведерников предложил создать филиал Федерального центра высоких медтехнологий на базе Псковской облбольницы
23 января 2018
Михаил Ведерников предложил создать филиал Федерального центра высоких медтехнологий на базе Псковской облбольницы 1
Федеральный центр высоких медицинских технологий подписал соглашение с комитетом по здравоохранению Псковской области
23 января 2018
Федеральный центр высоких медицинских технологий подписал соглашение с комитетом по здравоохранению Псковской области

Идет загрузка...