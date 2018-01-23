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Общество

Врио губернатора поблагодарил ОНФ за выявление и решение проблем жителей Псковской области

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил благодарность Общероссийскому народному фронту за работу по решению и выявлению проблем жителей региона. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации со встречи Михаила Ведерникова и активистов ОНФ 23 января.

Глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Григорий Турчин рассказал врио губернатора области о работе и структуре Фронта. Он выразил надежду, что встреча будет не последней в этом году и по её результатам будут даны поручения.

Михаил Ведерников отметил, что ОНФ делает свою работу абсолютно открыто и эффективно. «Мы тоже эти проблемы знаем и понимаем. Сегодня нужно наметить направления сотрудничества», - добавил он. Врио губернатора области предложил сделать встречи регулярными, проводить их два раза в год.

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