Врио губернатора поблагодарил ОНФ за выявление и решение проблем жителей Псковской области

16:41, 23 января 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил благодарность Общероссийскому народному фронту за работу по решению и выявлению проблем жителей региона. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации со встречи Михаила Ведерникова и активистов ОНФ 23 января.

Глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Григорий Турчин рассказал врио губернатора области о работе и структуре Фронта. Он выразил надежду, что встреча будет не последней в этом году и по её результатам будут даны поручения.

Михаил Ведерников отметил, что ОНФ делает свою работу абсолютно открыто и эффективно. «Мы тоже эти проблемы знаем и понимаем. Сегодня нужно наметить направления сотрудничества», - добавил он. Врио губернатора области предложил сделать встречи регулярными, проводить их два раза в год.