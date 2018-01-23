0
18:24
Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
18:12
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
17:37
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
17:26
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
17:16
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
17:10
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов
16:21
Михаил Ведерников предложил создать филиал Федерального центра высоких медтехнологий на базе Псковской облбольницы
Еще новости
Общество

Рабочую группу по мониторингу ремонта дорог планируется создать в Псковской области

Рабочую группу по мониторингу ремонта дорог планируется создать в Псковской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Ведерников на встрече с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта 23 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я давал поручение проработать вопрос создания рабочей группы с участием представителей ОНФ», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что решение о распределении средств на ремонт дорог в районах должны принимать не только чиновники, но и представители общественности.

Вице-губернатор Александр Кузнецов пообещал в течение 10 дней представить проект создания рабочей группы.

Депутат Госдумы РФ Александр Васильев рассказал о том, что возглавляет проект «Карта убитых дорог». В Псковской области на эту попали 275 дорог и улиц, в том числе 70 - в Пскове. По мнению парламентария, эта карта должна стать настольной для глав районов и руководства регионального комитета по транспорту. «Если уделять этому проекту внимание, он будет палочкой выручалочкой. Карта сводит жалобы в одну структуру», - отметил он и добавил, что рассчитывает увидеть банер, ведущий на карту убитых дорог, на сайте Ведерников.рф.

Александр Кузнецов также сказал, что обратная связь очень важна. «Это подарок муниципалитетам, так как уже понятно, что ремонтировать. Нужно сверить часы с точки зрения объективности, смотреть, куда именно нужно направлять акценты, проверять достоверность сведений», - подчеркнул он.

Михаил Ведерников, в свою очередь, заметил, что «есть стратегические планы по Ганзе». «Хотелось бы в этом году сделать акцент на центр, но и окраины, конечно, тоже нельзя забывать. К тому же важно, чтобы люди также понимали, какие подрядчики ответственно относятся к ремонту дорог, а какие нет», - подчеркнул врио губернатора и предложил создать реестр недобросовестных подрядчиков в привязке к карте убитых дорог. Михаил Ведерников также дал согласие разместить карту на своём сайте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
23 января 2018
Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
23 января 2018
189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
23 января 2018
Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
23 января 2018
На одном из участков улицы Свердлова в Пскове включено новое освещение
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
23 января 2018
Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов
23 января 2018
Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов 1
Михаил Ведерников предложил создать филиал Федерального центра высоких медтехнологий на базе Псковской облбольницы
23 января 2018
Михаил Ведерников предложил создать филиал Федерального центра высоких медтехнологий на базе Псковской облбольницы 1
Федеральный центр высоких медицинских технологий подписал соглашение с комитетом по здравоохранению Псковской области
23 января 2018
Федеральный центр высоких медицинских технологий подписал соглашение с комитетом по здравоохранению Псковской области

Идет загрузка...