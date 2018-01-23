Рабочую группу по мониторингу ремонта дорог планируется создать в Псковской области

16:52, 23 января 2018, ПАИ

Рабочую группу по мониторингу ремонта дорог планируется создать в Псковской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Ведерников на встрече с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта 23 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Я давал поручение проработать вопрос создания рабочей группы с участием представителей ОНФ», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что решение о распределении средств на ремонт дорог в районах должны принимать не только чиновники, но и представители общественности.

Вице-губернатор Александр Кузнецов пообещал в течение 10 дней представить проект создания рабочей группы.

Депутат Госдумы РФ Александр Васильев рассказал о том, что возглавляет проект «Карта убитых дорог». В Псковской области на эту попали 275 дорог и улиц, в том числе 70 - в Пскове. По мнению парламентария, эта карта должна стать настольной для глав районов и руководства регионального комитета по транспорту. «Если уделять этому проекту внимание, он будет палочкой выручалочкой. Карта сводит жалобы в одну структуру», - отметил он и добавил, что рассчитывает увидеть банер, ведущий на карту убитых дорог, на сайте Ведерников.рф.

Александр Кузнецов также сказал, что обратная связь очень важна. «Это подарок муниципалитетам, так как уже понятно, что ремонтировать. Нужно сверить часы с точки зрения объективности, смотреть, куда именно нужно направлять акценты, проверять достоверность сведений», - подчеркнул он.

Михаил Ведерников, в свою очередь, заметил, что «есть стратегические планы по Ганзе». «Хотелось бы в этом году сделать акцент на центр, но и окраины, конечно, тоже нельзя забывать. К тому же важно, чтобы люди также понимали, какие подрядчики ответственно относятся к ремонту дорог, а какие нет», - подчеркнул врио губернатора и предложил создать реестр недобросовестных подрядчиков в привязке к карте убитых дорог. Михаил Ведерников также дал согласие разместить карту на своём сайте.