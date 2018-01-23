Мороз до -15 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области

18:34, 23 января 2018, ПАИ

24 января в Псковской области ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -10 до -15 градусов, днем – от -2 до -7.

Атмосферное давление будет выше нормы. Радиационный фон находится в норме.