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Общество

Мороз до -15 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области

24 января в Псковской области ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть южный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -10 до -15 градусов, днем – от  -2 до -7.

Атмосферное давление будет выше нормы. Радиационный фон находится в норме.

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