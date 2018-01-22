ЖКХ-2018: Что нового в Псковской области?

16:47, 23 января 2018, ПАИ

В январе 2018 года как на федеральном так и на региональном уровнях вступили в силу важные новации в сфере ЖКХ. Специально для Псковского агентства информации председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов объяснил, как они отразились и еще отразятся на каждом из нас.

О том, как все контролировать

Организовать общее собрание собственников (ОСС) в многоквартирном доме стало немного проще. Теперь прямо в Жилищный кодекс (ЖК) ввели обязанность управляющей организации, ТСЖ или ЖСК вести реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий все реквизиты каждого собственника, необходимые для проведения общего собрания. По сути, это первый шаг к нормальному учету проживающих граждан.

Такой реестр они должен быть предоставлен каждому собственнику, обратившемуся с письменным заявлением о том, что реестр необходим ему для проведения общего собрания собственников. При этом согласие на передачу персональных данных от остальных собственников не требуется (ч. 3.1 ст. 45 ЖК РФ). Таким образом, поставлена точка в долгом споре между «управляйками» и жителями, которые хотели, но не могли организовать ОСС.

Также улажена формальность по месту хранения оригинала протокола ОСС. Отныне подлинники решений и протокол после проведения общего собрания в обязательном порядке передаются в управляющую организацию не позднее чем через десять дней после подведения итогов собрания. И уже затем УО передает их в орган жилищного надзора на постоянное хранение (ч. 1 и ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ). Себе оставляем копии. Зачем такой длинный путь и что может произойти с оригиналом по пути в Госжилнадзор, остается загадкой. Но в итоге мы будем спокойны за сохранность оригинала. А истории «потерянных» решений о переводе помещений в многоквартирных домах из жилых в нежилые уйдут в прошлое.

И ещё одна важная «формальность». Как известно, совет дома по умолчанию избирается на два года и его полномочия продлеваются повторно на тот же срок (ч. 10 ст. 161.1 ЖК РФ). Также теперь человек, принявший от застройщика квартиру по акту приема-передачи, но не успевший оформить право собственности на эту квартиру, имеет право участвовать в ОСС в течении года со дня введения дома в эксплуатацию (ч. 1.1 ст. 44 ЖК РФ).

Удрать от нерадивой «управляйки» стало проще. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения ОСС об изменении способа управления или выборе новой управляющей организации компания обязана передать техническую документацию на ваш дом и иные связанные с управлением им документы, а также ключи от помещений, электронные коды доступа и специализированное оборудование лицу, взявшему на себя обязательства по управлению домом (ч. 3.1 ст. 161 ЖК РФ и ч. 10 ст. 142 ЖК РФ). Было бы куда...

Появился и принципиально новый способ взаимоотношений между собственником жилья и УО. На фоне решения Псковской городской Думы о тарифах на содержание и ремонт муниципального жилищного фонда № 154 от 28.12.2017, согласно которому произошло увеличение платы примерно на 25%, по всей области снова заговорили о неправильном начислении платы за содержание жилых помещений. Появились «управляйки» которые самовольно решили вписать в квитанцию неведомые расходы на «текущий ремонт», повысили плату, потому что «так Дума решила», инфляция в голову стукнула или просто захотелось. Так вот, теперь можно и нужно потребовать от управляющей организации уплаты штрафа в размере 50% от того, что она начислила сверх положенного. Штраф уплачивается в пользу собственника, если УО не опомнилась раньше вашего письменного обращения (ч. 11-13 ст. 156 ЖК РФ). Та же история и с коммунальными услугами. Оплата штрафов производится путем уменьшения сумм в последующих квитанциях.

Вывод: Главное не «сидеть в засаде». Ходить на общие собрания. Самостоятельно и осознано принимать решения. Не ставить свою подпись где попало. И следить за суммами в квитанциях.

О мусоре и плате за него

1 января закрыли свалку в Пскове. Псковичи ждали этого момента уже много лет. И что изменилось? А ничего. Мусор также вывозят. Свалка также возвышается на горизонте. И вроде крупнейший город в области спит спокойно. Тогда откуда столько шума?

Во-первых, в квитанциях за вывоз мусора, которые мы получим в феврале, сумма увеличится на сумму платы за негативное воздействие на окружающую среду, которая включена в стоимость размещения отходов производства и потребления (хранение, захоронение). Хорошо хоть 55% этих сборов пойдет в местный бюджет, а 40% - в региональный: как раз на борьбу с незаконными свалками и улучшение экологической обстановки. Сортировка мусора и доставка до полигонов тоже стоит денег. Так что среднее увеличение платы составит порядка 100 рублей в месяц.

Масла в огонь наверняка добавит и вечный спор о том, кто мусорит: «люди» или «квадратные метры». Ведь плата будет начисляться именно исходя из площади. Впрочем, дальше появятся новые поводы для споров: ведь с 1 января 2019 года платить придется исходя из количества зарегистрированных в квартире граждан и норматива. В связи с этим хочется заранее посочувствовать живущим в однушках семьям с детьми и «порадоваться» за проживающих в трешках одиноких граждан, а также собственников «резиновых» квартир, в которых никто не прописан, но по факту живут «10 негритят».

Во-вторых, шумят районы, в которые с 1 января поехали псковские отходы: Печорский, Палкинский и Порховский. Да как шумят! Не хотят пускать псковский мусор к себе. Вплоть до угроз перекрытия трасс.

Я бы тоже протестовал, если бы ко мне в туалет сосед ходил. Но в масштабах области эти постоянные спекуляции на мусорной теме уже порядком поднадоели. Быть может, закроем все полигоны ТБО в области, а мусор финнам продадим или на Луну отправим? Все же понимают, что проблему утилизации решать надо! Нужны мощности по сортировке, переработке и современный полигон для захоронения. Но пока все проекты, которые инвесторы представляли на рассмотрение рабочей группы по вопросам разработки территориальной схемы обращения с отходами Псковской области, были, мягко говоря, сыроваты и дороги (готовы платить по 2000 рублей в месяц за пиролиз ТБО?). «Вовремя» спохватился и ОНФ со своим анализом принятых поправок в федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Кстати, в Псковской области ОНФ и оппозиция принимали самое широкое участие в обсуждении территориальной схемы обращения с отходами.

Вывод: Давайте не затягивать решение вопроса с захоронением отходов, а то по дороге из садоводческих товариществ в города и так становится всё больше несанкционированных свалок. Пиариться надо не на запрете и протесте, а на конструктиве.

О клонах и ответственности

Лицензия управляющей организации теперь предоставляется на пять лет и действует только на территории того субъекта Российской Федерации, в котором была выдана (ч. 4 ст. 192. ЖК РФ). Так же законодатели решили запретить создание УК-клонов: теперь лицензию не выдадут управляющей компании, наименование которой очень сильно (до степени смешения) совпадает с названием другой УК, получившей лицензию ранее. Интересно, появится ли в Пскове в этой связи управляющая организация «Актясед»?..

Сведения, содержащиеся в реестрах лицензий, теперь подлежат размещению не на сайтах органов государственного жилищного надзора каждого региона, а централизованно в ГИС ЖКХ (ч. 4 ст. 195 ЖК РФ). А основанием для проведения неплановой проверки УО теперь также может стать приказ главного жилищного инспектора Российской федерации (ч. 3 ст. 196 ЖК РФ и ч. 4.2 ст. 20 ЖК РФ). Если в течение двенадцати месяцев с даты выдачи предписания от жилинспекции судом два или более раз было назначено административное наказание за неисполнение данного предписания, дом исключается из лицензии такой УО (ч. 5 ст. 198 ЖК РФ).

Почему это нехорошо? Ведь ужесточение лицензионного контроля воспринимается жителями «на ура»? Моё мнение следующее: это опять же расслабляет собственников. Мы не умеем и не хотим отстаивать свои права. Опять будем надеяться на «главного жилинспектора», который придет и всё решит. А в это время злые и матерые «управляйки» будут с помощью этих норм пресекать любые попытки образования новых УО. Впрочем, не всё так плохо: если было принято решение об исключении многоквартирного дома из лицензии УО, собственники квартир в данном доме вправе принять на общем собрании решение о том, чтобы все-таки остаться в обслуживании у данной управляющей организации.

А вот о чем действительно стоит задуматься, то это о том, что если управляющая компания, выполняя свои обязательства по договору фактически затратила меньше средств, чем было рассчитано при установлении тарифа, и при этом все работы и услуги по дому оказывались надлежащего качества, то сэкономленные средства остаются в ее распоряжении (ч. 12 ст. 162 ЖК РФ).

Тут у нас, как всегда, есть два пути. Первый: сами начинаем рассчитывать стоимостную оценку каждого пункта Постановления правительства РФ от 03.04.2013 N 290, исходя из десятков ГОСТов, СанПиНов и правил. Второй: принимаем на общем собрании предложенный и обоснованный управляющей организацией тариф, не вдаваясь в детали его формирования. И следим за качеством исполнения услуги.

В общем, контроль и ещё раз контроль. И для справки: в договоре управления многоквартирным домом жильцы могут предусмотреть иное распределение полученной управляющей организацией экономии.

О раскрытии информации

С января Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) заработала в полном объеме. Вообще, ГИС ЖКХ была запущена еще в 2016 году, но в тестовом режиме. Теперь же система становится полноценной площадкой для решения вопросов из коммунальной сферы. Каждый пользователь сможет отследить информацию по своему дому и квартире, узнать технические нюансы, а также получить сведения о том, когда и какие работы будут производиться в его доме. Через ГИС можно будет оплачивать свои счета, узнавать о всех реализуемых проектах и программах.

Вывод: Регистрируем личный кабинет, тестируем систему и смотрим обучающие видеоролики. Сопротивляться прогрессу бессмысленно!