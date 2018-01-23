Андрей Царёв: В плане доступной среды Псковская область является образцовой для многих субъектов

17:10, 23 января 2018, ПАИ

«В нашем регионе делается много по реализации доступной среды. Регион является образцовым для многих субъектов, но есть и моменты, которые требуют усиления работы», - заявил руководитель Центра лечебной педагогики Андрей Царёв на встрече представителей Общероссийского народного фронта с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым 23 января. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Андрея Царёва, в сфере инфраструктуры необходимо создавать объекты, которые были бы удобны для всех: и для обычных людей, и для людей с инвалидностью. «Важно разработать долгосрочную программу, которая бы шаг за шагом обеспечивала доступность среды для граждан, и реализовывать её с учётом приоритетности», - отметил он.

По словам сопредседателя регионального отделения ОНФ, также ведется комплексная работа по сопровождению людей с инвалидностью, чтобы переложить акцент с их обслуживания на социальное сопровождение. Однако эта тема, обратил внимание Андрей Царёв, пока не проработана на федеральном и региональном уровне. «Важно, чтобы была единая концепция, также нужно прорабатывать нормативно-правовые механизмы и разработать концепцию социального сопровождения в Псковской области. Еще момент. Без уважительного отношения со стороны общества не удастся реализовать ряд вопросов по интеграции людей с инвалидностью», - заметил он и подчеркнул особую важность волонтёрства в социальной работе.