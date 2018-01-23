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Общество

Михаил Ведерников поддержит фестиваль «Другое искусство»

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников пообещал поддержать творческий фестиваль «Другое искусство». Об этом со встречи руководителя региона с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ), которая проходит сегодня, 23 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Поддержать мероприятие, которое пройдёт в Пскове в мае 2018 года, попросил руководитель Центра лечебной педагогики, сопредседатель регионального отделения ОНФ Андрей Царёв. Михаил Ведерников пообещал после ознакомления с программой и сметой фестиваля рассмотреть возможность оказания помощи. Напомним, целью «Другого искусства» является формирование уважительного отношения общества к гражданам с инвалидностью и их социокультурная интеграция с помощью искусства. 

Директор музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич предложил начать планировать аналогичное мероприятие к Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Пскове в июне 2019 года. Вице-губернатор Вера Емельянова, в свою очередь, выразила увереность, что в год Ганзы фестиваль «Другое искусство» пройдёт «с особым размахом».

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