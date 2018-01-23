Доставку школьников на образовательные программы Пушкинского заповедника поручил организовать Михаил Ведерников

17:26, 23 января 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с сопредседателями регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) 23 января, поручил первому заместителю губернатора региона Вере Емельяновой разработать программу по доставке школьников на образовательные программы Пушкинского заповедника, инициативу по созданию которых озвучил директор музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, Георгий Василевич заявил, что музей готов реализовать образовательные программы по истории Псковской области, охране окружающей среды, развитию творческих способностей, а также другим направлениям. Он подчеркнул, что Пушкинский заповедник готов предоставлять эти курсы на бесплатной основе, но предложил решить вопрос по доставке школьников.

Михаил Ведерников в свою очередь заявил, что для этих целей можно выделить два автобуса в месяц. По его словам, часть средств будет направлена из бюджета региона, кроме того возможно привлечение к финансированию проекта внебюджетные источники. «Начнем с программы для наших детей, а потом можно будет предлагать и другим регионам», - отметил он.

Георгий Василевич напомнил о необходимости подготовки волонтеров к предстоящим Ганзейским дням в Пскове. Волонтеры, по его мнению, должны «уметь грамотно отвечать на вопросы» и «знать, о чем они говорят».

Врио губернатора Псковской области попросил в течении 10 дней подготовить программу мероприятий по теме волонтерства. Он отметил, что она очень важна: «Дети по-другому воспитываются через эту работу, для нас это тоже хорошая поддержка: и к Ганзе, и к другим мероприятиям».

Председатель Псковского областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова в свою очередь добавила, что к участию в волонтерском движении можно привлекать не только школьников и студентов, но и взрослых людей.