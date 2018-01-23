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Общество

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на премию «Оскар»

Картина «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева стала номинантом на премию Американской академии кинематографических искусств «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщается на официальном сайте премии.  

Среди конкурентов фильма Андрея Звягинцев - «Квадрат» Рубена Эстлунда, «Фантастическая женщина» чилийца Себастьяна Лелио, «О теле и душе» режиссера Ильдико Эньеди из Венгрии и «Оскорбление» Зиада Дуэйри.

За главный приз - «Лучший фильм года» - поборются «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Форма воды», «Леди Бёрд», «Прочь», «Дюнкерк», «Темные времена», «Призрачная нить», «Секретное досье» и «Зови меня своим именем».

Напомним, что в этом году Церемония вручения премии «Оскар» пройдет 4 марта. Ранее картина «Нелюбовь» была номинирована на премию Европейской киноакадемии, «Золотой глобус», премию Британской академии кино и телевизионных искусств – BAFTA и премию Independent Spirit Awards. 

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