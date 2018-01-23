Врио губернатора поручил провести работу над ошибками по реализации программы «Комфортная городская среда» в Псковской области

17:37, 23 января 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил провести работу над ошибками по реализации федеральной программы «Комфортная городская среда», сообщает корреспондент Псковского агентства информации со встречи главы области с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ), которая проходит сегодня, 23 января.

Глава регионального исполкома ОНФ Григорий Турчин посетовал, что рабочая группа по программе заседала в 2017 году только один раз. Он также высказал мнение, что в разных муниципальных образованиях не должно быть разных подходов к ее реализации. Сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский рассказал, что в ходе реализации программы по созданию комфортной городской среды зачастую затягивались розыгрыши тендеров на выполнение работ. Он отметил, что в этом году Псков не в «передовиках» по выполнению программы, но выразил надежду, что «все изменится к лучшему».

Представитель ОНФ напомнил, что программа «Создание городской комфортной среды» теперь будет объединена с программой «Создание городской доступной среды». «Это очень важно, к примеру, чтобы мамы с колясками могли комфортно пользоваться новыми объектами инфраструктуры», – добавил Всеволод Козловский.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов в ответ указал на выполнение плана реализации программы в регионе. По его словам, «граждане получили то, что ожидали». При этом он согласился, что должно быть единое понимание того, что такое «комфортная городская среда».