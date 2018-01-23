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Общество

Палкинский район стал лучшим в ликвидации несанкционированных свалок по итогам 2017 года

Палкинский район показал лучшие результаты в ликвидации несанкционированных свалок по итогам 2017 года. Об этом сообщила региональный координатор проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» Наталья Плявинская на встрече врио губернатора Псковской области с представителями ОНФ, передает корреспондент Псковского агентства информации. По ее словам, все свалки в районе, кроме одной, отмеченные на интерактивной карте ОНФ, были устранены.

Наталья Плявинская рассказала, что реализация проекта «Генеральная уборка» в области будет продолжаться. В прошлом году благодаря интерактивной карте свалок удалось привлечь множество неравнодушных людей, которые отметили 169 мест несанкционированных мест складирования отходов. По словам координатора проекта, за год половина этих свалок была устранена.

Она добавила, что реакция на обращения ОНФ в муниципалитетах была разная. Так, например, Псков устранил 54 из 60 отмеченных на карте свалок, а в Псковском районе из 35 убраны только 8. Наталья Плявинская подчеркнула, что Псковский район отработал хуже всех, на часть обращений ОНФ вообще не было получено ответов. 

Также она рассказала, что в 2017 году активистами проекта были организованы субботники, в ходе которых происходило неформальное общение муниципальных властей с гражданами. 

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