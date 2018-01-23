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Общество

«Студенческий десант» высадился в экспертно-криминалистическом центре УМВД по Псковской области

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» студенты Псковского государственного университета сегодня, 23 января, узнали много нового для себя о специфике работы в Экспертно-криминалистическом  центре (ЭКЦ) УМВД  России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре УМВД России по Псковской области

Посещение ЭКЦ было организовано полицейскими совместно с Общественным советом при УМВД России по городу Пскову. 

Главный специалист ЭКЦ Елена Петрова выступила в роли экскурсовода и познакомила гостей с высококвалифицированными экспертами, проводящими различные виды исследований, без которых невозможно обеспечить доказательственную базу по расследуемым уголовным делам.

Ребятам рассказали об исследованиях наркотических средств,  спиртосодержащих жидкостей, огнестрельного оружия и боеприпасов. Узнали они, к примеру, как распознаются фальшивые купюры и о многом другом из сферы криминалистики.

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