«Студенческий десант» высадился в экспертно-криминалистическом центре УМВД по Псковской области

18:40, 23 января 2018, ПАИ

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» студенты Псковского государственного университета сегодня, 23 января, узнали много нового для себя о специфике работы в Экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) УМВД России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре УМВД России по Псковской области

Посещение ЭКЦ было организовано полицейскими совместно с Общественным советом при УМВД России по городу Пскову.

Главный специалист ЭКЦ Елена Петрова выступила в роли экскурсовода и познакомила гостей с высококвалифицированными экспертами, проводящими различные виды исследований, без которых невозможно обеспечить доказательственную базу по расследуемым уголовным делам.

Ребятам рассказали об исследованиях наркотических средств, спиртосодержащих жидкостей, огнестрельного оружия и боеприпасов. Узнали они, к примеру, как распознаются фальшивые купюры и о многом другом из сферы криминалистики.