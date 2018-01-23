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Общество

Единые критерии для выбора регионального оператора по обращению с ТБО в Псковской области предлагает выработать ОНФ

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает выработать в Псковской области единые сравнительные критерии для выбора регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Об этом заявила региональный координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Наталья Плявинская на встрече врио губернатора Псковской области с представителями Общероссийского народного фронта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Натальи Плявинской, эти критерии должны быть понятными для обычных граждан, чтобы сделать процесс выбора инвестпроектов максимально открытым и публичным. «В ОНФ считают, что когда люди увидят, почему этот проект является лучшим, то и страха принять объект у себя на территории не будет», - пояснила она. Сейчас же, по ее словам, «граждане просто не понимают, что у них хотят реализовать, поэтому отказываются предоставлять земельные участки на своих территориях для полигона».

Врио главы региона предложил провести отдельную встречу по данному вопросу. Михаил Ведерников резюмировал, что такие встречи с координаторами проектов ОНФ нужно сделать регулярными. Он заверил, что все, что обсуждалось на встрече, «в песок не уйдет», по ряду вопросов будут даны поручения. Врио губернатора призвал ОНФ к дальнейшему открытому и полноправному сотрудничеству. 

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