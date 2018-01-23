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Общество

189 мероприятий проведут в Псковской области в честь столетия РККА

189 мероприятий планируется провести в Псковской области в честь столетия Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), сообщила на совещании в региональной администрации, которое проходит сегодня, 23 января, заместитель председателя Госкомитета Псковской области по культуре Анна Бударина.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в частности, планируется провести праздничный концерт в Псковской областной филармонии, в музее Острова откроется соответствующая выставка, запланирован торжественный приём в Приказной палате Псковского кремля. Районы также не останутся в стороне, уточнила Анна Бударина. По её словам, программа празднования будет размещена на сайте комитета.

Командир 76-й дивизии ВДВ Алексей Наумец заверил, что подготовка к празднованию ведется в соответствии с планом. «Особых проблем не испытываем, средств и людей хватает», -  уточнил он. 

Начальник госуправления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников сообщил, что в СМИ уже началось освещение подготовки к празднованию. Михаил Ведерников обратил внимание, что псковичей «важно проинформировать, где и какие мероприятия будут проходить». Он также попросил подготовить информацию о тематических мероприятиях, «чтобы молодежь понимала, о чём идет речь». Глава Пскова Иван Цецерский пообещал организовать выделение достаточного количества информационных банеров в областном центре.

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