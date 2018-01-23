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Общество

Провести мониторинг дорог в Псковской области на предмет опасных участков предложил Олег Мыслевич

Председатель Федерации автоспорта Псковской области, член регионального штаба ОНФ Олег Мыслевич предложил провести в Псковской области мониторинг дорог на предмет опасных участков. Об этом со встречи руководителя региона Михаила Ведерникова с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ), которая проходит сегодня, 23 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Олега Мыслевича, в преддверии туристического сезона необходимо создать рабочую группу и провести «ревизию» дорог. Он также заявил, что может показать только на трассе P-23 (Санкт-Петербург - Псков - Невель - граница РФ) около 30 опасных участков. «В первую очередь нужно проанализировать интенсивные туристические маршруты. Это трассы Псков - Изборск - Печоры, Псков - Пушкинские Горы, где с конца апреля вырастет интенсивность движения», - заметил Олег Мыслечич.

Председатель областной федерации автоспорта также рассказал, что на 26-м километре трассы Псков - Гдов, на подъезде к Спасо-Елеазаровскому монастырю, только после резонансного ДТП была нанесена сплошная линия на дорожном полотне. До этого момента на данном участке был разрешен обгон. Он высказал мнение, что это не единственный участок дороги в Псковской области, где установка знаков и разметка не соответствует ГОСТам и современным условиям. Кроме того, по словам Олега Мыслевича, на дорогах региона встречаются знаки, которые вводят водителей в заблуждение о безопасности обгона.

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посчитал тему очень важной и анонсировал заседание региональной комиссии по безопасности дорожного движения, которое состоится на следующей неделе. Он согласился, что в Псковской области есть опасные участки дорог, на которых в том числе необходимо установить камеры видеонаблюдения. Михаил Ведерников попросил Олега Мыслевича подготовить оперативную информацию для выступления на комиссии.

Олег Мыслевич также выразил озабоченность качеством обучения вождению в автошколах региона. По его словам, при сдаче экзамена в Пскове используют только один маршрут и не возят обучаемых за город, а «оттачивают навыки на ровной спокойной дороге».

«И на этом маршруте все равно сдают только 30%, представьте, какой уровень подготовки водителей», - добавил Олег Мыслевич, отметив, что нужно уделить этому внимание, а также задуматься о включении элементов контраварийной подготовки в программу обучения вождению.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов заявил, что в Псковской области полностью проведена паспортизация дорог и нашел предложение по глубокому анализу трасс с точки зрения опасных участков «очень хорошим».  

«Что касается автошкол, на комиссии по безопасности поднимали эту тему, говорили о шаблонах», - подчеркнул Александр Кузнецов и напомнил, что ранее он предлагал проанализировать деятельность псковских автошкол и составить на основе анализа рейтинг. Он высказал мнение, что с помощью рейтинга можно будет определить, воспитанники каких автошкол чаще всего совершают аварии. 

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