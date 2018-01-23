Жителей Псковской области наградят медалями к столетию Рабоче-крестьянской Красной армии

18:23, 23 января 2018, ПАИ

В Псковской области в честь 100-летия Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) медалями планируется наградить около 100 ветеранов региона, заявил председатель комиссии по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей Общественной палаты Псковской области, генерал-майор ВДВ Юрий Соседов. Об этом с посвященного подготовке к празднованию юбилея совещания, которое проходит сегодня, 23 января, в региональной администрации, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Юрия Соседова, ветеранов наградят специальными медалями, которые разработало Министерство обороны РФ. Награждены будут военнослужащие, отслужившие более 20 лет, а также граждане, которые оказывают поддержку ветеранам. Кроме того, Минобороны разработало альбом и 29 плакатов, которые могут вывешиваться в школах при проведении «Уроков мужества».

«А количество медалей ограничено, или можем больше заказать?», - уточнил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Юрий Соседов ответил, что это возможно. «Давайте не будем обижать никого. Посмотрим, кто помогает ветеранскому движению», - заявил Михаил Ведерников и поручил составить список ветеранов для вручения медалей.