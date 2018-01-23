Обновить памятник Александру Матросову в Локнянском районе поручил врио губернатора

18:24, 23 января 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил своему заместителю Александру Кузнецову обеспечить ремонт стенда, посвящённого Александру Матросову, на мемориале на месте бывшей деревни Чернушки Локнянского района. Об этом он заявил на втором заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии 23 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С просьбой провести ремонт обратилась глава Локнянского района Нина Степанова. Она отметила, что стенд нужно обновить, чтобы люди могли почитать о Матросове. А также рассказала, что на благоустройство мемориала было выделено всего 12 тысяч рублей. На эти деньги были сделаны клумбы, привезены пихты, девушки из Великих Лук посадили аллею из кустарников.

Нина Степанова пригласила всех в Локню - 22 февраля на памятные мероприятия, посвящённые Александру Матросову, а 26 февраля – на день освобождения посёлка. Глава района попросила, чтобы в торжествах приняла участие 76-ая дивизия. «Мы сделаем всё», - пообещал командир дивизии Алексей Наумец.